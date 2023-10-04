Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Австралии акула напала на женщину

В Австралии акула напала на купавшуюся женщину

close
100%
Depositphotos

В Австралии на купавшуюся женщину напала акула. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, инцидент произошел у пляжа города Бичпорт в Южной Австралии. Акула напала на женщину, когда та купалась.

Хищница дважды атаковала ее. Сначала акула укусила женщину за ногу, а затем набросилась еще раз. На месте укуса у пострадавшей осталась большая рваная рана, сообщает ABC News.

Размахивающую руками и зовущую на помощь женщину заметили посетители и сотрудники пляжа. Они вытащили пострадавшую из воды и при помощи жгута остановили кровотечение.

Подвергшуюся нападению акулы посетительницу пляжа госпитализировали с ранами на бедре и порезом на руке. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее четырехметровая акула искусала женщину в Египте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий