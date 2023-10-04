Официальное вхождение новых регионов в состав российского государства ровно год назад ставит финальную точку в вопросе принадлежности регионов, а конституционное закрепление статуса субъектов делает Донбасс и Новороссию неприкосновенными и неотчуждаемыми от России. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

«Легитимный референдум и последующее законодательное оформление демонстрируют необратимость процесса инкорпорации регионов. Спустя всего один год виден высочайший уровень интеграции новых субъектов в российские реалии по всем направлениям работы: административное устройство, инфраструктурное обустройство, социально-экономическая система, нормативные аспекты жизни регионов», — сказала она.

Политолог напомнила, что ранее жители Донбасса самоотверженно противостояли украинской стороне и, несмотря на колоссальное давление, выбрали новый путь и будущее вместе с Россией.

«Сейчас же они с огромным достоинством восстанавливают территории даже в прифронтовых зонах. Этот деятельный патриотизм граждан вдохновляет множество россиян от Калининграда до Камчатки на впечатляющий уровень самоотдачи на благо своей большой и малой Родины. Жители новых субъектов становятся символами современного гражданского героизма, при котором не страшен натиск со стороны Киева и западных стран», — подчеркнула она.

При этом Слепова отметила, что воссоединение с регионами является примером отзывчивости российского государства, нашедшим выражение в реализации воли миллионов людей.

«Это и есть подлинное народовластие, при котором в стране существуют реальные механизмы воздействия на государственную систему: она не является замкнутой, четко слышит социальный запрос. Именно ответная реакция государства в виде защиты Донбасса после многочисленных просьб ознаменует новый этап развития русской политической культуры», — заключила политолог.