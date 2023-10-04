Глава Крыма обратился к сотрудникам ФСБ после задержания украинского диверсанта

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к российским пограничникам, которые днем 4 октября пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пробраться на полуостров. В своем Telegram-канале руководитель администрации республики поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) за проделанную работу.

«Благодарю сотрудников Пограничной службы ФСБ за эффективную работу <...> Каждого нарушителя ждет неминуемое наказание», — написал он.

Аксенов добавил, что в ходе операции один из украинских военных был взят в плен. В настоящее время он дает признательные показания, подчеркнул глава республики.

До этого Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о неудачной попытке украинских диверсантов пересечь границу и попасть на территорию Крыма. По данным службы, нарушителей на быстроходном катере и трех гидроциклах засекли в районе мыса Тарханкут.

Как выяснилось в ходе опроса, целью членов ДРГ являлась фото- и видеосъемка. Диверсанты планировали сделать несколько снимков с флагом своей страны на территории республики.

Позже в сети появились кадры допроса одного из участников украинской ДРГ, взятого в плен. Мужчина рассказал, что всего группа состояла из 16 человек.

Ранее российские военные пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов на Херсонском направлении.