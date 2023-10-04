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Россиянам объяснили, будет ли ощутима индексация пенсий с учетом инфляции

Экономист Колганов: индексация пенсий на 7,5% немного обгонит уровень инфляции

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Индексация пенсий в России на 7,5%, которую анонсировал Минфин, немного обгонит уровень инфляции, считает ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Благодаря этому прибавка будет ощутима для пенсионеров, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

Годовая инфляция в России сейчас составляет 5,5 – 5,6%, напомнил экономист. «Какой-то очень небольшой прирост эта прибавка дает», — добавил он.

При этом стоит помнить, что повышение цен на продукты зачастую выше, чем в среднем на все товары, подчеркнул Колганов. Это важно на фоне того, что у пенсионеров зачастую порядка половины расходов приходится как раз на продукты.

Пенсии проиндексируют только неработающим пенсионерам, напомнил экономист в заключение.

Напомним, сегодня глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году пенсии у россиян будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,5%. Общий объем расходов на пенсии при этом составит около 600 млрд рублей.

В целом в будущем году средняя пенсия составит 23 тысячи 244 рубля. Власти проиндексируют выплаты и по другим социальным обязательствам, подробности – в материале «Газеты.Ru».

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