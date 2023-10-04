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Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона

МВД объявило в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона Мамулашвили

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Mamuka Mamulashvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, воюющего на стороне Украины, передает ТАСС.

Российские правоохранительные органы привлекли легионера к уголовной ответственности за вербовку наемников в незаконное вооруженное формирование против интересов РФ.

28 июля сообщалось, что Следственный комитет России предъявил обвинения создателю «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили, который вербовал наемников в Донбасс.

По данным следствия, в 2014 году он создал «Грузинский национальный легион» и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР.

До этого Денис Пушилин заявлял, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), преимущественно базируются в Краматорске.

Пушилин также пояснил, что это очевидно, поскольку Краматорск один из городов, которые остались в ДНР под контролем киевских властей. В нем, по его словам, имеется необходимая инфраструктура.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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