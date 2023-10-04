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Мэр Москвы рассказал о проектах благоустройства на востоке столицы

Собянин: в этом году в ВАО реализовано более 10 проектов благоустройства

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mos.ru

На востоке Москвы в этом году реализовано больше десятка интересных проектов благоустройства. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Косино-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Это излюбленное место для прогулок и отдыха местных жителей, которому не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок. Благоустройство позволило восполнить эти пробелы», — написал мэр.

Лесную зону оставили нетронутой, работы провели за ее пределами или на уже существовавших площадках. На центральной аллее парка обновили дорожки, установили большие качели с навесами, разбили цветники.

Там же, в Косино-Ухтомском, благоустроили прибрежную территорию Белого и Черного озер. Около Черного озера на месте старого футбольного поля появился новый спортивный кластер с многофункциональными площадками, где можно поиграть в баскетбол, волейбол, теннис.

В Новокосино преобразилась центральная улица — Новокосинская. Въезд в район теперь украшает арт-объект в виде шара, дизайн которого выбирали сами жители в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

«Комфортно и уютно стало во дворе центра московского долголетия «Богородское». Территорию озеленили: разбили газоны и цветники, дополнительно высадили деревья и декоративные кустарники. Проложили новые дорожки и установили современные фонари», — добавил Собянин.

Кроме того, этим летом появился пешеходный маршрут со спортивной зоной между Суздальской улицей и Носовихинским шоссе. Теперь жители района Новокосино и города Реутова могут с комфортом добираться до станции метро «Новокосино». Также сделали две площадки для выгула собак с барьерами, горками и тоннелями.

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