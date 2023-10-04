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В России призвали ввести систему скидок на платное образование за успехи в учебе

Политолог Орлов: в России нужны единые правила скидок для студентов-платников

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В России необходимо создать единые правила предоставления скидок на образование для студентов, которые учатся в вузах платно и достигают успехов в учебе, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее предложение он направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Многие вузы установили те или иные механизмы поддержки студентов-платников за успехи в учебе, напомнил Орлов. В частности, в некоторых из них действуют скидки за высокую успеваемость. Однако есть вузы, в которых нет подобных мер поддержки, а значит, нет стимуляции для учащихся посещать занятия и добиваться успеха, считает эксперт.

По этой причине он призвал Фалькова «рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений», по которому они должны ввести единые правила снижения платы за учебу за высокую успеваемость.

Также в России предлагали компенсировать стоимость аренды жилья иностранным студентам.

Ранее сообщалось, что студенты — участники военной спецоперации смогут перевестись с платной на бесплатную форму обучения.

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