В России призвали ввести систему скидок на платное образование за успехи в учебе

В России необходимо создать единые правила предоставления скидок на образование для студентов, которые учатся в вузах платно и достигают успехов в учебе, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее предложение он направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Многие вузы установили те или иные механизмы поддержки студентов-платников за успехи в учебе, напомнил Орлов. В частности, в некоторых из них действуют скидки за высокую успеваемость. Однако есть вузы, в которых нет подобных мер поддержки, а значит, нет стимуляции для учащихся посещать занятия и добиваться успеха, считает эксперт.

По этой причине он призвал Фалькова «рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений», по которому они должны ввести единые правила снижения платы за учебу за высокую успеваемость.

Также в России предлагали компенсировать стоимость аренды жилья иностранным студентам.

Ранее сообщалось, что студенты — участники военной спецоперации смогут перевестись с платной на бесплатную форму обучения.