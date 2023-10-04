Вооруженный мужчина в медицинской маске ограбил школьника под Петербургом

В Пушкине мужчина в маске ограбил старшеклассника. Об этом сообщает 78.ru.

3 октября на Ростовской улице к 16-летнему подростку приблизился неизвестный в медицинской маске. Мужчина был вооружен и, угрожая пострадавшему пистолетом, стал вымогать у него деньги.

Грабитель сопроводил школьника до банкомата, где тот снял 2000 руб. и передал наличные злоумышленнику. Последний скрылся с места происшествия, но после проверки, начатой в рамках возбужденного уголовного дела, был задержан полицейскими.

В совершении преступления правоохранители заподозрили 25-летнего безработного жителя Карелии. В настоящее время ему выбирают меру пресечения.

Ранее житель Воронежа украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.