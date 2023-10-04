Россияне смогут дольше находиться в Таиланде без визы

Прибывающие в Таиланд российские туристы смогут увеличить период безвизового пребывания в стране до двух месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение иммиграционной службы страны.

» <…> с 30 сентября <…> введен новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России», — уточнили в документе.

Приказом начальника иммиграционной службы Таиланда туристы из РФ, прибывшие в страну по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно еще на месяц.

Год назад Таиланд увеличил сроки безвизового пребывания для туристов до 45 дней. Тогда эксперты АТОР предрекли, что нововведение не сильно отразится на росте турпотока из РФ, так как большинство предпочитают отдыхать в Таиланде не более двух недель.

В конце сентября стало известно, что россияне заняли второе место по объемам скупки жилья в королевстве. По словам директора Центра информации в сфере недвижимости Таиланда (REIC) Вичая Вираткапхана, лидируют по числу сделок с недвижимостью китайцы.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.