В России прозвучали сигналы тревоги

По всей территории РФ прозвучали сирены в рамках плановой проверки системы оповещения страны. О звуках сообщают корреспонденты «Газеты.Ru».

МЧС России предупреждало, что 10.43 по местному времени зазвучат сирены и на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Как пояснили в ведомстве, планируется проверить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

Гражданам рекомендовали, услышав сигнал, включить радио или телевизор и ознакомиться с информацией.

Сигналы слышны в Санкт-Петербурге, Московской области, Волгограде, уточнили корреспонденты.

До этого в Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов ВСУ. Во время атаки Вооруженные силы Украины повредили имущество местных жителей. Также был нанесен урон работающим здесь предприятиям.

Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков говорил, что сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется иногда два-три раза в день.

Ранее легкомоторный самолет А-32 атаковал территорию Брянской области.