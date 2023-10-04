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В Петербурге 12-летняя девочка подверглась изнасилованию после разговора с незнакомцем

В Петербурге ищут причастного к сексуальному насилию над 12-летней школьницей

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Depositphotos

В Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина напал на школьницу и изнасиловал ее. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

3 октября пострадавшая рассказала родителям и вызванным ими медикам скорой об эпизоде пережитого сексуального насилия. Врачи подтвердили опасения близких школьницы, обнаружив у нее соответствующие следы и повреждения. По словам 12-летней девочки, она подверглась нападению мужчины в черной куртке, когда находилась в парке на реке Чухонке.

Затем показания потерпевшей стали проверять полицейские и выяснили, что изнасилование могло произойти и раньше, в районе станции метро «Шушары». Пострадавшая отметила, что нападавший, которому на вид было около 40 лет, заговорил с ней, представившись Михаилом, а затем применил силу и затащил ее в зеленую зону, где и изнасиловал.

Проверка по факту произошедшего продолжается.

Ранее в Петербурге школьница ночью познакомилась с мужчиной на улице и подверглась изнасилованию.

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