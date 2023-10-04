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Женщина попыталась провезти в Россию листья кокаина из Колумбии

Shot: в Пулково задержали женщину с кокаиновыми листьями из Колумбии

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Телеграм-канал «SHOT»

В петербургском аэропорту Пулково задержали женщину с кокаиновыми листьями из Колумбии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 46-летнюю женщину, которая возвращалась в Россию из Боготы через Стамбул, задержали на таможне в Пулково. При себе у нее обнаружили пакетики с листьями кокаинового куста из Колумбии.

В Турции пакетики с измельченными листьями не заметили. Общий вес запрещенного вещества, которое попыталась провезти женщина, составил около 12 граммов.

Пакетики у женщины изъяли. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в порту Петербурга таможенники нашли восемь килограммов кокаина на судне из Латвии.

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