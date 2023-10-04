Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае после драки четырех школьниц возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после драки школьниц в Ачинске

close
100%
Shutterstock

После драки четырех школьниц в Ачинске Красноярского края возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета региона.

По информации агентства, уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По версии следствия, в конце сентября три девушки-подростка встретились неподалеку от школы и подрались со своей сверстницей, которой нанесли телесные повреждения.

Драку девушек остановила посторонняя женщина, которая стала свидетельницей произошедшего. Предварительно, причиной конфликта между школьницами стали неприязненные отношения.

Ранее толпа подростков жестоко избила мужчину в Екатеринбурге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий