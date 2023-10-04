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Российские врачи впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редким заболеванием

В России впервые пересадили костный мозг ребенку с редкой болезнью

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Российская детская клиническая больница

Медики отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели уникальную операцию шестилетнему мальчику. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

У шестилетнего мальчика из Брянска было выявлено редчайшее заболевание — синдром Клерикузио. Патология вызывает генетические изменения. Первые случаи синдрома были официально зарегистрированы лишь в середине 90-х годов прошлого века, всего в мире несколько сотен пациентов с подобной патологией. Мальчику была необходимо пересадка костного мозга. Донором стала его сестра.

После операции маленький пациент периодически проходит обследования, донорский костный мозг полностью прижился. Иммунная система ребенка пришла в норму.

Синдром Клерикузио проявляется в виде иммунодефицита, патология снижает защиту организма от опухолевых заболеваний, появляется высокий риск развития лейкозов и злокачественных новообразований.

Ранее российские врачи спасли ребенка с разрывом желудка после падения с велосипеда.

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