Жителей Москвы предупредили об усилении ветра, дождях и грозах

В Москве 4 октября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, дожди, местами возможны грозы. Об этом предупреждает МЧС по городу Москва.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 до 20:00 часов 4 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 м/с, дождь, местами гроза», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовали не оставлять детей без присмотра и быть внимательными, а автомобилистам — снизить скорость движения и увеличить дистанцию перед машинами перед ними, избегать маневров и не парковаться рядом с деревьями.

С субботы 7 октября в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки до –1...–2 градусов. Выходные в городе будут холодными повсеместно из-за температуры ниже климатической нормы.

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует, что первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе. При этом менять летнюю резину на зимнюю пока рано, отметила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что наступивший октябрь в Москве будет неустойчивым.