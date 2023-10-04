В торговом центре Челябинска ребенок попал в больницу, упав с эскалатора

В торгово-развлекательном центре «Родник» школьник катался на эскалаторе, неудачно упал и получил травмы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

По словам очевидцев, мальчик катался на эскалаторе вместе с друзьями, дети баловались, в какой-то момент ребенок упал с нулевого этажа на минус первый.

«Мальчишка лежал и сначала не приходил в себя, потом перевернулся. У него дергалась нога и шла кровь изо рта. Пошевелить руками он не мог. Скорая быстро приехала и забрала его», — рассказала одна из посетительниц ТРК.

Пострадавшего госпитализировали, по факту травмирования ребенка доследственную проверку проводит региональный СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ребенку зажало руку эскалатором в метро Петербурга.