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Установлена личность смертника, устроившего теракт возле МВД Турции

Полиция Турции: устроивший теракт возле МВД в Анкаре Шахин оказался членом РПК

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Depositphotos

Установлена личность второго смертника, который устроил теракт возле здания полиции в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

«В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин», — уточнили в заявлении МВД.

В ведомстве обратили внимание, что смертник оказался членом запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее установили другого исполнителя теракта — также состоящего в сепаратистской организации — Хасана Огуза.

В МВД отметили, что начатое расследование и борьба с терроризмом в стране будут продолжены.

1 октября два террориста подъехали к воротам здания МВД в Анкаре, один из них привел в действие взрывчатку у пункта пропуска. Во время перестрелки удалось нейтрализовать второго смертника. Двое полицейских получили легкие ранения.

После этого министерство обороны Турции объявило, что турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам РПК на севере Ирака.

Ранее Турция начала антитеррористическую операцию по всей стране.

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