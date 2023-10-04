На Сахалине спасли запутавшегося в проводах оленя

В Охинском районе Сахалина олень был спасен после того, как запутался в проводах и не смог самостоятельно освободиться. Несчастный случай произошел с животным 2 октября, пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инспекторы рыбоохраны и внештатные общественные инспекторы обнаружили оленя в беде, когда возвращались с выездного обследования реки Лангры.

Рыбинспекторы не оставили животное в сложной ситуации и вызвали сотрудников Охинского лесничества на помощь. Вначале олень не допускал людей к себе, но благодаря совместным усилиям удалось обездвижить его и освободить от проводов, которые сильно запутались в его рогах.

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