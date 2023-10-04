Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Сахалине спасли запутавшегося в проводах оленя

На Сахалине сотрудники Охинского лесничества спасли оленя

close
100%
«ЧП Сахалин»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП Сахалин»

В Охинском районе Сахалина олень был спасен после того, как запутался в проводах и не смог самостоятельно освободиться. Несчастный случай произошел с животным 2 октября, пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инспекторы рыбоохраны и внештатные общественные инспекторы обнаружили оленя в беде, когда возвращались с выездного обследования реки Лангры.

Рыбинспекторы не оставили животное в сложной ситуации и вызвали сотрудников Охинского лесничества на помощь. Вначале олень не допускал людей к себе, но благодаря совместным усилиям удалось обездвижить его и освободить от проводов, которые сильно запутались в его рогах.

Ранее ветеринары поделились успехами спасенного дальневосточного леопарда на охоте. Истощенного четырехмесячного котенка с небольшими ранами госинспекторы обнаружили недалеко от границы нацпарка в июле 2022 года. Его отловили и доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных «Центр «Тигр». Отмечается, что это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. В начале декабря детеныш весил уже почти до 17 килограммов.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий