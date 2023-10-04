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Прибитый штормом к берегу Сахалина сухогруз под либерийским флагом снялся с якоря

Прибитый штормом к побережью Сахалина либерийский сухогруз смог сняться с якоря

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Hiro Komae/AP

Либерийский сухогруз «Queen lend», который 3 октября был прибит штормом к западному побережью Сахалина, снялся с якоря и не нуждается в помощи. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным пресс-службы ООО «Восточная горнорудная компания», осуществляющей деятельность в Углегорском морском порту, во вторник к 19:00 местного времени (11:00 мск) ветер стих, что позволило сухогрузу сняться с якоря и направиться на рейдовую точку. Балкер не имел соприкосновения с морским дном, поэтому нет опасности разлива нефтепродуктов. В настоящее время экипаж корабля находится в безопасности. Сухогруз расположен на рейде возле поселка Шахтерск Углегорского района.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине. По данным морского спасательно-координационного центр (МСКЦ) Южно-Сахалинска, на борту корабля находится экипаж в составе 22 человек, все они являются гражданами Китая.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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