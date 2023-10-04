Всем российским приставам могут дать право на оружие

Все сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России могут получить право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и специальных средств. Соответствующий проект поправок в закон об органах принудительного исполнения, который подготовили в Министерстве юстиции РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минюст будет утверждать перечень работников ФССП, обладающих таким правом. Также ведомство определит порядок обеспечения безопасности должностных лиц органов принудительного исполнения.

Согласно документу, сотрудникам органов принудительного исполнения предоставят право отражать нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и работников ФССП, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности. Кроме того, они смогут защищаться и защищать других лиц от насилия, опасного для жизни или здоровья, и обезвреживать опасных животных.

Однако запрещается стрелять на поражение в женщин, в лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен. Исключением станут случаи вооруженного сопротивления, группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей.

В настоящее время закон о службе в органах принудительного исполнения позволяет носить и использовать огнестрельное оружие и спецсредства после прохождения специальной подготовки судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

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