Большинство россиян тратят время по утрам на тщательный подбор образа

Примерно половина россиян считают себя стильными и хотят выделяться на фоне других людей, показало совместное исследование аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и агентства A2:Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению большинства (54%) респондентов, стиль — важный фактор успеха среди противоположного пола. При этом лишь треть россиян (30%) замечают пристальные взгляды окружающих к своему образу, а еще 24% — даже получают комплименты.

В целом, 43% россиян считают себя стильными. Для трети (29%) респондентов это значит уметь смело сочетать разные элементы гардероба и создавать гармоничные образы, для 27% — видеть моду по-своему, не бояться экспериментировать с разными направлениями, а для 23% — следить за последними модными тенденциями и умело привносить их в свой гардероб. Еще 21% опрошенных считают «стиль» умением выражать свою индивидуальность через одежду и аксессуары, подчеркивая свой уникальный вкус.

Почти половина респондентов (43%) признались, что им важно выделяться на фоне остальных людей, а еще 29% опрошенных заявили, что для них внешний вид в обществе не так уж и важен. При этом более четверти респондентов (27%) будут недовольны, если увидят кого-то в похожем образе — в такой ситуации они испытают дискомфорт и беспокойство (22%) или стыд (16%).

В целом большинство россиян (69%) намерено выделяют время по утрам для тщательного подбора образа «на выход». Из них 57% тратят в среднем до 1 часа на выбор одежды и аксессуаров, а 12% — более часа. Интересно, что среди мужчин 60% опрошенных специально планируют время на подбор образа, причем 10% из них закладывают на выбор одежды и аксессуаров более одного часа. Среди женщин 81% респондентов вносят в свое расписание сборы «к выходу», а у 15% из них этот процесс отнимает от 1 часа.

Чтобы выделиться на фоне других, россияне прибегают к разным ухищрениям: подбирают стильные украшения и аксессуары для каждого образа (41%), сочетают несочетаемые на первый взгляд вещи (30%) или покупают товары на ресейле (24%). Еще 22% респондентов предпочитают кастомизировать или перешивать старые и надоевшие вещи, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, а каждый десятый заказывает вещи и украшения на заказ. Реже всего (4%) для создания неповторимого образа опрошенные экспериментируют с ярким макияжем.

Более трети (35%) респондентов считают, что неповторимый стиль выражает их индивидуальность, 33% полагают, что уникальный образ помогает создавать яркое и запоминающееся впечатление на других людей, а 29% опрошенных — придает уверенность в себе.

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