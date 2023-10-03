В Севастополе обломки беспилотника упали на жилой дом

В Севастополе отработали российские системы противовоздушной обороны, в результате чего обломки беспилотника упали на крышу одного из жилых домов. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла», — сказано в сообщении.

Он отметил, что спасатели выехали на место ЧП, также будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов.

3 октября Развожаев в своем Telegram-канале сообщал о воздушной тревоге в городе.

До этого губернатор Севастополя говорил, что российские силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Он отмечал, что военные Вооруженных сил России отражают ракетную атаку на город-герой, «работа продолжается».

22 сентября Министерство обороны России заявляло, что украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По данным российского оборонного ведомства, один военнослужащий пропал без вести.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.