В США пожилой мужчина отбил свою 73-летнюю жену у медведя

В США пожилой мужчина помог своей 73-летней жене отбиться от медведя, пишет Mirror. В ходе драки с животным супруги получили незначительные травмы.

Нападение медведя произошло, когда пожилая женщина была со своим мужем и собакой в парке. Пенсионерка рассказала, что хищник резко выскочил из кустов и накинулся на нее. В этот момент рядом с американкой находился ее супруг, который распылил в морду зверя специальный спрей.

Прием сработал, и медведь убежал обратно в лес. По словам Диллона Табиша — представителя рыбного хозяйства и дикой природы в Монтане — пара получила незначительные травмы.

На данный момент район парка, где произошло нападения, закрыт для туристов, а специалисты ищут этого агрессивного медведя.

Ранее сообщалось, что пожилых японцев стали защищать от медведей при помощи волков-роботов.