Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США пожилой мужчина отбил свою 73-летнюю жену у медведя

Daily Star: американец защитил свою 73-летнюю жену от агрессивного медведя

close
100%
Depositphotos

В США пожилой мужчина помог своей 73-летней жене отбиться от медведя, пишет Mirror. В ходе драки с животным супруги получили незначительные травмы.

Нападение медведя произошло, когда пожилая женщина была со своим мужем и собакой в парке. Пенсионерка рассказала, что хищник резко выскочил из кустов и накинулся на нее. В этот момент рядом с американкой находился ее супруг, который распылил в морду зверя специальный спрей.

Прием сработал, и медведь убежал обратно в лес. По словам Диллона Табиша — представителя рыбного хозяйства и дикой природы в Монтане — пара получила незначительные травмы.

На данный момент район парка, где произошло нападения, закрыт для туристов, а специалисты ищут этого агрессивного медведя.

Ранее сообщалось, что пожилых японцев стали защищать от медведей при помощи волков-роботов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий