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В Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики

Житель Воронежа ограбил магазин, собираясь купить на вырученные деньги наркотики

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МВД России

Молодого человека, который купил наркотики на деньги, вырученные от продажи краденого алкоголя, заподозрили в грабеже. Об этом сообщили в воронежской полиции.

Ограбление супермаркета на Новосибирской улице совершил неизвестный, который под видом покупателя зашел в магазин, взял со стеллажа бутылки с алкогольной продукцией и, не расплатившись, направился к выходу.

Грабитель никак не отреагировал на требования сотрудников магазина вернуть бутылку стоимостью около 3 тыс. руб. на место или оплатить товар и скрылся с места преступления.

Стражи порядка оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника, ранее судимого, в том числе за совершение краж из магазинов. Вскоре 23-летнего местного жителя полицейские задержали и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном и заявил, что денежные средства, вырученные от реализации похищенного, потратил на покупку наркотических средств.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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