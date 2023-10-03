В Петербурге 24-летний программист попрощался с родственниками и исчез

В Петербурге разыскивают 24-летнего программиста, который вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщает отряд «Лиза Алерт» по региону.

Мужчина вышел из дома в понедельник вечером и скрылся в неизвестном направлении. В этот день на нем была черная куртка, зеленые штаны и белая обувь.

Как сообщает 78.ru, родные переживают за программиста. Ранее он говорил им, что не вернется домой.

Известно, что сам пропавший ранее публиковал свою анкету на сайте по поиску специалистов. В информации о себе он рассказывал, что любит математику и программирование. Ученикам он обещал «поделиться секретами написания кода от опытных программистов» и помочь сделать первые шаги в отрасли.

Ранее в лесу Костромской области нашли пропавшую четыре дня назад пенсионерку.