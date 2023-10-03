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Молодой человек отомстил 14-летней подруге, сообщив от ее имени о минировании мэрии города

В Югре школьница едва не стала фигуранткой уголовного дела из-за мести знакомого

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Телеграм-канал Осторожно, новости

В ХМАО 14-летняя школьница рассказала девушке своего знакомого о близких отношениях с ним и стала мишенью для мести. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Девушка длительное время поддерживала в соцсетях переписку с 16-летним молодым человеком. Однако недавно школьница выяснила, что ее близкий друг встречается с другой. Оскорбленная девушка решила поделиться личными сообщениями, которые ей отправлял студент политехнического колледжа, с его новой пассией.

Вскоре после этого сотрудникам администрации города Урай, в котором, как уточняется, проживают все участники инцидента, пришло подозрительное письмо. Взорвать здание мэрии обещала некая школьница. Не скрывавшая своих данных девушка заявила, что бомбы находятся и в других местах в черте города. «Террористка» предупредила, что уже на следующий день горожане могут пострадать, и порекомендовала местным властям не повторять «судьбу города Магнитогорска» и подумать, «прежде чем игнорировать сигнал о взрыве».

Вскоре следователи выяснили, что настоящим автором послания является учащийся колледжа, обиженный на поступок своей подруги. Он решил отомстить несовершеннолетней, оставив в сообщении о минировании ее имя, фамилию и полный адрес.

Взрывных устройств в указанном месте правоохранители не обнаружили, однако теперь студенту-мстителю грозит разбирательство по уголовному делу и до восьми лет колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее в Нижегородской области заведующая детсадом лишилась работы из-за слитых приватных фото.

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