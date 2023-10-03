В деревне Тукай мужчина обиделся на друзей и попытался сжечь их вместе с домом

В деревне Тукай Республики Татарстан мужчина попытался сжечь друзей вместе с домом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 2 октября в Аксубаевском районе. Компания друзей совместно проводила время за употреблением спиртных напитков, но в какой-то момент между ними произошел конфликт и в результате 30-летнего мужчину прогнали из гостей.

Изгнанный из дома гость затаил обиду на товарищей и решил отомстить — сжечь дом вместе с друзьями. Россиянин поджег строение, но его план не сработал. Сгорели основная часть дома с пристройкой, но мужчины успели выбраться.

После произошедшего выгнавшие поджигателя друзья вызвали полицию. Россиянина задержали.

Ранее в Петербурге мужчина поджег квартиру, бросив в ней знакомую с ножевыми ранениями.