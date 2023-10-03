Сын Байдена не признал вину по делу о незаконном хранении оружия

Сын президента США Джо Байдена Хантер не признал свою вину по делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Хантер Байден, как ожидается, не признает вину по трем обвинениям об огнестрельном оружии в ходе предварительного слушания в федеральном суде Делавэра во вторник», — говорится в сообщении.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов США сообщила, банковские следователи подозревали Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» и фальсификацией чеков для выплат проституткам.

Согласно цитате из документа, предоставленной конфиденциальным источником газеты, Байден якобы отправлял деньги лицам, которые могли быть связаны с этой сетью проституции. В документе, предоставленном банком Wells Fargo министерству финансов 17 декабря 2019 года, указываются подозрительные транзакции на почти 7 миллионов долларов и упоминаются чеки от Хантера, которые, предположительно, могли быть подделаны для скрытия его платежей проституткам.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.