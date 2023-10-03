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В Уфе неизвестный устроил дебош в общежитии медуниверситета и напал на студентов

Пьяный полуголый мужчина проник в уфимское общежитие и устроил дебош

В Уфе полиция задержала мужчину, вломившегося в общежитие медицинского университета. Об этом пишет Telegram-канал «Уфа №1».

Как видно на опубликованной в соцсетях записи, мужчина выкрикивал на узбекском языке и бросался на окружающих, окруживших выход из здания. Он нападал на студентов, расталкивал их, бил, а затем попытался проникнуть в общий коридор, преодолев высокое ограждение ползком. Свидетели утверждают, что сначала злоумышленник бил окна на улице.

Очевидцы отметили, что этот человек не имел отношения ни к вузу, ни к кому-то из студентов. Неизвестно, чего именно дебошир хотел добиться своим поведением. Через некоторое время его задержали сотрудники группы быстрого реагирования и полицейские.

Ранее в Подмосковье поймали мужчину, который пришел с ножом в школу в поселке Малаховка.

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