Россиянам рассказали, как понять собачий язык

Собаки используют свой язык для общения с хозяином и его можно научиться понимать. О шести самых важных сигналах питомцев kp.ru рассказал психолог крымского Центра коррекции поведения и дрессировки собак Руслан Огоньков.

Так, прежде всего кинолог обратил внимание на то, что собаки могут издавать похожие на мурчание звуки, которыми они показывают высшую степень комфорта и любви. Кроме того, питомцы могут отвечать взаимностью на заботу человека.

«Вышли вы на очередную прогулку, отцепили вашего Шарика с поводка, он носится, играет, а потом приносит вам косточку. Так он показывает, что заботится о вас, старается покормить вас, как вы его. Этот сигнал ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе питомец почувствует свою ненужность. Обязательно присядьте, примите косточку и интонацией покажите, как вам приятно. К проявлениям заботы могут относиться и другие сигналы. Например, когда пес отбирает у вас сумку и носит тапочки под кровать», — отметил специалист.

Если собака нервничает, перебирает лапками и облизывает нос, она может показывать желание сходить в туалет, продолжил Огоньков. При этом некоторые сигналы могут указывать на то, что животное пытается манипулировать человеком, например, если оно встречает хозяина у порога после долгого отсутствия в квартире.

«Так животное сначала присматривается к своему хозяину, пытается оценить его поведение и найти грань, при которой он займет позицию «вожака стаи». <...> Или вечером вы идете к кровати и видите, как пес нагло устраивается на вашем месте. И если вы вдруг попробуете его убрать, он начинает скалиться и злобно показывать зубы. Тогда нужно жестко показать, что такое поведение нежелательно, не играть с собакой», — сказал эксперт.

Собаки также могут предупреждать об опасности, если они издают лай, переходящий в писк. Помимо этого, во время игры питомцы могут случайно немного укусить хозяина, показывая этим свое доверие. Однако такое поведение лучше не поощрять, потому что в будущем собака, заигравшись, может нанести серьезный вред, заключил Огоньков.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что неприятный резкий запах от собак могут сигнализировать о проблемах со здоровьем у питомца.

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