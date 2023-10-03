В АТОР безвизовый режим с Анголой назвали политическим решением

Введение безвизового режима для россиян со стороны Анголы – это политическое решение, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Россияне в эту страну не поедут, так как она ведет войну, а для туристов предложений на сегодня нет, подчеркнул он в беседе с НСН.

Ангола не представляет интереса с точки зрения туризма, убежден Мурадян. К тому же с Россией у страны нет прямых гражданских рейсов.

«Это скорее политическое решение, идет развитие туризма в Африке, страны континента последовательно отменяют визы для россиян, – добавил он. – Ангола может подойти редкому туристу, потому что как такового продукта на рынке еще нет».

Добраться до Анголы можно через Эфиопию, куда есть прямые рейсы. Однако репутация у страны не туристическая, добавил представитель АТОР.

«Я сомневаюсь, что россияне туда поедут, это примерно как туризм в Сирию – в теории есть, на практике, конечно, нет», – заключил он.

Напомним, с 29 сентября Ангола ввела безвизовый режим ля россиян. Кроме того, сообщалось, что начались переговоры о запуске прямого авиарейса между столицами двух государств.

Также ранее стало известно, что срыв российских поставок привел к росту цен на зерно в Анголе на 70%.