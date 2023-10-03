Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В АТОР безвизовый режим с Анголой назвали политическим решением

АТОР: несмотря на безвизовый режим, россияне не поедут в Анголу

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Введение безвизового режима для россиян со стороны Анголы – это политическое решение, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Россияне в эту страну не поедут, так как она ведет войну, а для туристов предложений на сегодня нет, подчеркнул он в беседе с НСН.

Ангола не представляет интереса с точки зрения туризма, убежден Мурадян. К тому же с Россией у страны нет прямых гражданских рейсов.

«Это скорее политическое решение, идет развитие туризма в Африке, страны континента последовательно отменяют визы для россиян, – добавил он. – Ангола может подойти редкому туристу, потому что как такового продукта на рынке еще нет».

Добраться до Анголы можно через Эфиопию, куда есть прямые рейсы. Однако репутация у страны не туристическая, добавил представитель АТОР.

«Я сомневаюсь, что россияне туда поедут, это примерно как туризм в Сирию – в теории есть, на практике, конечно, нет», – заключил он.

Напомним, с 29 сентября Ангола ввела безвизовый режим ля россиян. Кроме того, сообщалось, что начались переговоры о запуске прямого авиарейса между столицами двух государств.

Также ранее стало известно, что срыв российских поставок привел к росту цен на зерно в Анголе на 70%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий