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В Сочи стартовал финал олимпиады по финансовой безопасности

Чернышенко: олимпиада по финансовой безопасности объединяет молодежь по всему миру

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Пресс-служба МУМЦФМ

В образовательном центре «Сириус» стартовал финальный этап III международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщает пресс-служба олимпиады.

В финал олимпиады вышли около 500 школьников и студентов из 19 стран.

В программу помимо заданий финального этапа включены конференции, мастер-классы и дискуссии международного уровня, посвященные банковской безопасности, борьбе с финансовыми пирамидами, операциям на крипторынке и другим актуальным вопросам.

«За три года олимпиада по финансовой безопасности стала настоящим молодежным движением, объединяющим миллионы молодых людей по всему миру. Сегодня это международная площадка по обмену знаниями и воспитанию профессиональных кадров в сфере финансовой безопасности. В этом году в «Сириус» приехали около 500 ребят из России и еще 18 стран», — отметил председатель организационного комитета по подготовке олимпиады, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Победители и призеры олимпиады смогут получить особые права при приеме на обучение в вузах Международного сетевого института (МСИ) и возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях, после чего смогут начать в них свою карьеру.

Мероприятия олимпиады проходят в течение всего года. Традиционно старт олимпиаде дают открытые уроки финансовой безопасности в школах. В 2022 году открытые уроки по финансовой безопасности прошли в 26 238 школах для 2,1 млн школьников, в 2023 г. – в 30 574 школах для 2,8 млн учащихся.

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