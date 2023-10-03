В России заболеваемость гриппом снизилась на четверть

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 25% за прошедшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 39-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 25%», — указано в сообщении по итогам селекторного совещания.

Мониторинг Роспотребнадзора установил, что около 98,9% установленных респираторных вирусов принадлежат к негриппозной этиологии, и только 1,1% — к вирусам гриппа. Перед профильными организациями и ведомствами стоит задача привить не менее 70% населения, относящихся к группе риска. По данным ведомства, к текущему моменту вакцинацию прошли 18 млн граждан России

Ранее было названо условие, при котором школы отправят на карантин по гриппу и ОРВИ.

С середины сентября школы в нескольких регионах России стали точечно уходить на карантин по гриппу, ОРВИ и ковиду.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность тотального масочного режима в РФ.