Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России заболеваемость гриппом снизилась на четверть

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 25% за неделю

close
100%
Pexels

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 25% за прошедшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 39-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 25%», — указано в сообщении по итогам селекторного совещания.

Мониторинг Роспотребнадзора установил, что около 98,9% установленных респираторных вирусов принадлежат к негриппозной этиологии, и только 1,1% — к вирусам гриппа. Перед профильными организациями и ведомствами стоит задача привить не менее 70% населения, относящихся к группе риска. По данным ведомства, к текущему моменту вакцинацию прошли 18 млн граждан России

Ранее было названо условие, при котором школы отправят на карантин по гриппу и ОРВИ.

С середины сентября школы в нескольких регионах России стали точечно уходить на карантин по гриппу, ОРВИ и ковиду.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность тотального масочного режима в РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий