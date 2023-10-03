Подмосковные подростки избили сверстника ногами по голове

В одном из сел Подмосковья подростки избили своего сверстника. Об этом сообщает Telegram-канал »Подмосковье сегодня».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Трехгорка на улице Чистяковой. Трое подростков избили своего сверстника ногами по голове. На кадрах, заснятых жителем соседнего жилого дома, видно, как один из несовершеннолетних пинает и бьет пострадавшего кулаками.

Свидетели избиения юноши сообщили, что разнять подростков вышел неизвестный мужчина, увидевший происходящее. В этот момент нападавшие разбежались, передает издание.

Причины конфликта между подростками на данный момент неизвестны. О состоянии избитого юноши также ничего не сообщается.

Ранее подростки избили мужчину в салоне автобуса.