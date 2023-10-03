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В США ведущий свадьбы случайно выстрелил в своего внука, чтобы привлечь внимание гостей

New York Post: в США дедушка случайно ранил внука на свадьбе, пытаясь привлечь внимание

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Lancaster County Department of Corrections

В США ведущий свадьбы случайно выстрелил из пистолета в своего внука, чтобы привлечь внимание гостей, пишет New York Post. Школьник отделался легким ранением, а у дедушки теперь проблемы с законом.

Как пишут СМИ, 62-летний Майкл Гарднер из Техаса случайно выстрелил внуку в плечо. Это произошло на свадьбе, на которой он был ведущим. Гости, приглашенные на церемонию, разошлись по всему залу и громко общались, поэтому мужчина решил сделать выстрел, чтобы привлечь их внимание.

Однако рука Майкла дрогнула, и он попал в ребенка. Школьник получил легкое ранение, его жизнь, по словам медиков, вне опасности, но внука Гарднера все равно госпитализировали.

Майкл был задержан. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.

«Мы верим, что Майкл не хотел причинить вред своему внуку, но этот поступок был не очень умным», — говорится в заявлении полиции.

Ранее у мужчины похитили внука из машины, чтобы вернуть долг.

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