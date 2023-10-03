Уволенного советника офиса президента Украины Арестовича объявили в розыск

Экс-советника офиса главы Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) объявили в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных МВД России.

»Арестович Алексей Николаевич. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

По какой именно статье ведется розыск, не уточнили.

В мае Арестович попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В середине января бывший советник главы офиса президента Украины, который добровольно ушел в отставку, попал в базу украинского сайта «Миротворец». В соответствующей статье политик назван «профессиональным провокатором».

Причем, в профиле разместили снимок Арестовича в женском образе из фильма «Не бойся, я рядом», где он сыграл второстепенную роль, вместо актуального фото политика. Экс-советника обвинили в дискредитации украинских властей.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счел историю с отставкой Арестовича показательной. По его словам, экс-советник офиса президента Украины был вынужден подать в отставку после того, как сказал правду.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.