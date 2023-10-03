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Стало известно, от каких заболеваний защитит отказ от мучного

Врач Соломатина: отказ от мучного защитит от гипертонии и набора веса

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Depositphotos

Человек может защититься от ряда заболеваний, если откажется от изделий из муки высшего сорта, в том числе, от белого хлеба, булок, печенья и макарон из мягких сортов пшеницы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Отказ от изделий из муки высшего сорта – это профилактика сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, повышения уровня холестерина в крови, набора веса, ожирения печени, диабета второго типа и развивающейся на его фоне дегенерации сетчатки глаз», — перечислила диетолог.

Она пояснила, что в такой продукции содержится большое количество сахара и быстрых углеводов. Поэтому употребление мучного повышает уровень глюкозы в крови, а углеводы в таких изделиях будут откладываться в жир и приведут к набору веса.

«Начнет формироваться инсулинорезистентность, а затем и диабет. Глюкоза станет повреждать сосуды, туда будет устремляться холестерин», – предупредила Соломатина.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что учащенное сердцебиение иногда может быть признаком появления проблем со здоровьем, например, с щитовидной железой.

Ранее было названо заболевание, на которое нужно проверить детей с раздраженной кожей.

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