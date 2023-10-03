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Стало известно, что планировал диверсант, задержанный в июле в Казани

ФСБ: казанец, задержанный в июле, планировал поджечь парк боевых машин

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Житель Казани, которого задержали в июле сотрудники ФСБ за участие в террористической деятельности, планировал поджечь парк боевых машин на полигоне в Казанском танковом училище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Татарстану.

Отмечается, что задержанный 29-летний житель Казани действовал по инструкции иностранных кураторов. Он изготавливал технические средства для совершения диверсий, а также распространял идеи украинского национализма.

В его отношении возбужден ряд уголовных дел, в том числе о подготовке к диверсии. Мужчина купил не менее 14,5 л керосина и перевез их в овраг недалеко от полигона танкового училища. В дальнейшем он намеревался поджечь керосин.

Кроме того, он планировал совершить поджог оборудования станции «Малые Дербышки» казанского поселка Большие Дербышки.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Екатеринбурге неизвестный принес боеприпас для гранатомета на контрольно-пропускной пункт (КПП) 13-го военного городка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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