Якутянин едва не утонул, переплывая реку на тракторе

В селе Мильково пьяный тракторист едва не утонул в ледяной реке, когда переплывал реку на спор. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.

28-летний мужчина, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего «железного коня», техника заглохла на середине реки, промокший и замерзший якутянин обратился в экстренные службы.

Прибывшим на место спасателям пришлось на лодке добираться до тракториста, его доставили на берег и передали медикам. Мужчину с переохлаждением экстренно госпитализировали.

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