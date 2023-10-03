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Якутянин едва не утонул, переплывая реку на тракторе

В Якутии спасли тракториста, который на спор переплывал реку на тракторе

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МЧС РФ по Камчатскому краю

В селе Мильково пьяный тракторист едва не утонул в ледяной реке, когда переплывал реку на спор. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.

28-летний мужчина, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего «железного коня», техника заглохла на середине реки, промокший и замерзший якутянин обратился в экстренные службы.

Прибывшим на место спасателям пришлось на лодке добираться до тракториста, его доставили на берег и передали медикам. Мужчину с переохлаждением экстренно госпитализировали.

Ранее двух человек унесло в море на надувном матрасе на Сахалине.

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