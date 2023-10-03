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Житель Владивостока сначала избил, а затем похитил девушку и попал на видео

Во Владивостоке мужчина избил и увез в неизвестном направлении девушку

Во Владивостоке неизвестный мужчина избил и похитил девушку. Об этом сообщает в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в районе улицы Шепеткова. По словам очевидцев, мужчина в красной кофте и черных штанах избил девушку. На кадрах свидетелей видно, как она лежит возле автомобиля. Позже россиянин затащил ее в машину и увез в неизвестном направлении.

В момент окончания съемки водитель автомобиля направлялся в сторону снимавших происходящее прохожих. По информации Telegram-канала ИА PrimaMedia, неравнодушные горожане попытались заступиться за девушку, но получили отпор от агрессора.

Очевидцы по факту произошедшего обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с инцидентом.

Ранее в Новосибирске арестовали мужчину, избившего беременную сожительницу топором.

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