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К берегам Сахалина вынесло сухогруз «Queen lend»

Судно «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина

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Углегорские вести/VK

Судно «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина, сообщает РИА Новости.

«Сухогруз «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал», — указано в сообщении.

По данным главы морского спасательно-координационного центр (МСКЦ) Южно-Сахалинска Марк Корженко, на борту корабля находится экипаж в составе 22 человек, все они — граждане Китая.

В данный момент в Углегорском районе, где заметили прибившийся к берегу сухогруз, непогода, а в районе нахождения судна волна составляет 2,5 метра.

Ранее следовавший в Россию из Турции контейнеровоз Ascalon, который запросил помощь у турецкой стороны из-за неполадки в двигателе, отбуксировали в пролив Босфор.

Сухогруз Ascalon шел из Тузлы в Россию под флагом РФ. Судно запросило помощи в 02:30 в 35 милях от берега в Черном море. Корабль береговой охраны Турции добрался до Ascalon к утру, чтобы отбуксировать контейнеровоз на ближайшую ремонтную верфь.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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