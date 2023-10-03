По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения

4 октября во всех российских регионах пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Проверка будет осуществляться с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Планируемые мероприятия предназначены для объективной проверки работоспособности оконечных средств оповещения. Кроме того, мероприятия позволят оценить готовность дежурного персонала, который уполномочен на запуск систем оповещения населения.

Как объяснили в МЧС, это необходимо делать для того, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем, которые предназначены для своевременного доведения сигналов и информации до населения.

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