СК на Камчатке начал проверку после пропажи людей на реке Паужетка

Прокуратура и Следственный комитет (СК) на Камчатке начали проверку по факту происшествия на реке Паужетка, где во время переезда вброд пропали два человека. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительной информации прокуратуры, автомобили «УРАЛ» и Toyota Land Cruiser перевернулись при попытке форсирования реки Паужетка. После опрокидывания пять человек смогли выбраться на берег самостоятельно, а двое человек пропали без вести.

Прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасного использования тяжелой техники и правил буксировки в условиях повышенного уровня воды.

В следственном управлении СК России по региону также добавили, что после процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Мост через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе был полностью разрушен в результате наводнения 18 августа 2023 года. После этого перевозка людей в поселок Паужетка осуществлялась вброд, включая легковые автомобили. Власти заявляли о скором восстановлении моста, но оказалось, что он не принадлежал ни одной организации и был построен для нужд Паужетской геотермальной электростанции.

25 сентября губернатор региона Владимир Солодов потребовал от подчиненных оперативно найти финансирование на строительство моста, в том числе с помощью предприятий, работающих в этом районе.

Поселок Паужетка расположен в Усть-Большерецком районе на юге Камчатки. В нем проживает около 80 человек, а также функционирует одна из двух геотермальных электростанций в России.

Ранее был назван самый негостеприимный регион РФ.