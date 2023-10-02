В Сочи пройдет финал международной олимпиады по финансовой безопасности

Со 2 по 6 октября 2023 года на федеральной территории «Сириус» состоится финальный этап третьей международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщает пресс-служба проекта.

В финале олимпиады примут участие около 500 школьников и студентов из 19 стран.

Цель олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, выявление талантливой молодежи, повышение интереса и творческой активности молодежи в сфере финансовой безопасности.

Проведение Олимпиады соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».

Соревнования проводятся для школьников 8–10-х классов и студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Мероприятия олимпиады проходят в течение всего года, в частности, это уроки по финансовой безопасности в школах. В 2022 году такие уроки прошли в 26 тыс. школ для 2,1 млн школьников, в 2023 году – в 30,5 тыс. школ для 2,8 млн учащихся.

Победители и призеры олимпиады смогут получить преимущества при поступлении в вузы МСИ в соответствии с льготами олимпиад I уровня, а также возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях, после чего смогут начать в них свою карьеру.