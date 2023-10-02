В пятизвездочном отеле Турции произошел пожар из-за взрыва зарядного устройства

В пятизвездочном отеле турецкого курорта Анталья произошел пожар из-за взрыва зарядного устройства, которое один из постояльцев оставил в розетке. Об этом пишет местное издание Beyaz Gundem.

Как сообщается, происшествие случилось во вторник, 1 октября, около 10:15 на крыше здания, где находится вход в отель в районе Гюндогду города Манавгат. На место приехали пожарные, медики и полиция.

По информации издания, пока экстренные службы тушили пожар, некоторые туристы забрали свой багаж и покинули отель. Возгорание было потушено примерно через 30 минут. Известно. В результате инцидента пострадал один человек, ему сразу же оказали помощь медики.

Как рассказал генеральный директор сети отелей Turan Prince Hotels Зекай Айдын, один из гостей отеля из Киргизии оставил свое зарядное устройство включенным в сеть.

«Мы думаем, что пожар начался, когда оно взорвалось. Наши сотрудники отправились в комнату после того, как услышали звук взрыва. Экстренные службы прибыли в короткие сроки», — продолжил Айдын.

По его словам, в результате случившегося пострадала только одна из комнат.

До этого стало известно, что в московском отеле Four Seasons произошел пожар.

Ранее постоялец московского отеля «МКМ» на Международной улице устроил пожар в своем номере на пятом этаже.