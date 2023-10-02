В Свердловской области неизвестный выиграл пять млн рублей и не явился за призом

В Свердловской области неизвестный выиграл в лотерею крупную сумму денег, но все еще не забрал средства. Об этом сообщает Е1.

Розыгрыш суперприза состоялся 30 сентября. Игрок угадал числа 9, 10, 3, 4, 8, 13, 6 и 17 в первом поле билета. В результате это принесло ему победу и пять миллионов рублей. Несмотря на большую сумму выигрыша, неизвестный до сих пор не пришел за выигрышем.

О победителе практически ничего неизвестно. По данным Е1, он купил счастливый билет в фирменном магазине всего за 300 рублей.

Наиболее вероятно, человек не знает о своем выигрыше. О том, сколько времени осталось у игрока, чтобы забрать приз, не сообщается.

Ранее в Московском регионе россиянин выиграл 500 миллионов рублей.