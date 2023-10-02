Посольство США в Грузии опровергло информацию о финансировании подготовки беспорядков

Посольство США в Тбилиси сочло ошибочным заявление спецслужбы Грузии о том, что Агентство международного развития USAID финансировало тренинги для организации массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает ТАСС.

»<…> обвинения против одного из поддерживаемого нами проектов ошибочны и существенно неточно отражают цели нашей помощи Грузии», — уточнили в заявлении диппредставительства.

В посольстве напомнили, что USAID поддерживает население Грузии с 1992 года. Там обратили внимание, что эта «помощь прозрачна». Также в диппредставительстве обратили внимание, что USAID более двух лет сотрудничает с организацией «Канвас», с участием которой провели тренинги для матерей, которые требуют улучшения лечения детских онкологических заболеваний и юристов, которые специализируются на защите прав пожилых людей.

2 октября глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Вашингтон должны дать разъяснение в связи с финансированием USAID тренингов, которые готовили граждан Грузии к беспорядкам и свержению власти в стране.

Ранее в США пообещали помочь выходцам из Карабаха.