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В Москве девушку подозревают в краже 600 тысяч рублей у возлюбленного

Shot: в Москве девушка украла у любимого 600 тысяч рублей и бросила его

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Shutterstock

В Москве ищут девушку, которую подозревают в краже более чем полумиллиона рублей у возлюбленного. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Теплый Стан. Пара посетила ресторан, в котором они познакомились некоторое время назад. После свидания 35-летний пострадавший привез девушку к ней домой. Спустя несколько минут, в сообщении она предложила мужчине расстаться.

Разочарованный россиянин отправился к себе домой и там заметил, что из его бара исчезли 600 тысяч рублей. При этом бывшая возлюбленная больше не отвечала на его звонки.

В результате мужчина обратился в полицию. На данный момент правоохранители ищут подозреваемую.

Ранее в Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 13 миллионов рублей.

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