Названы продукты, которые важно включить в рацион для укрепления иммунитета

Продукты, содержащие витамин С, в том числе, цитрусовые — лайм, апельсин, лимон, помогут укрепить иммунитет, рассказала Pravda.Ru нутрициолог Лариса Никитина.

«Также очень хорошо добавить витамин Е. Это зеленые овощи и листья в первую очередь. Это салат, шпинат. Потому что витамин Е — это витамин жизни. Обязательно надо, чтобы мы не хандрили. Потому что если мы хандрим зимой и осенью, особенно осенью, то иммунитет просто обрушивается», — отметила Никитина.

Кроме того, она посоветовала потреблять витамин В, который можно получить из хлеба, дрожжей, печени, а также пить согревающие напитки с добавлением имбиря, меда и лимона.

«Это такая кладезь полезных витаминов, профилактика простудных заболеваний», — заключила нутрициолог.

Врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог «ИНВИТРО-Урал» Анна Чугунникова до этого рассказала «Газете.Ru», что в межсезонье, как правило, уровень стресса растет, а иммунный ответ к ОРВИ и другим заболеваниям снижается. Одно из главных правил в это время — высыпаться и соблюдать режим дня, отмечала врач.

Ранее врач объяснила, почему осенью часто бывает грустно.