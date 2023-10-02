Под Воронежем семилетний мальчик перенес ненужную операцию из-за неправильного диагноза

Мать из Воронежа обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину после того, как ее сын попал в больницу. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Инцидент произошел в марте. По словам женщины, вместе с семилетним сыном они обратились в медучреждение после того, как у ребенка на голове появились воспаления. Врач якобы не провел нужные исследования и назначил операцию.

После манипуляций в больнице, мальчику стало хуже. Родительница обратилась в областное медучреждение, где у ребенка выявили другое заболевание. Женщина уверена, что лечение началось несвоевременно, поэтому мальчик до сих пор нуждается в помощи.

По факту произошедшего в управлении Следственного комитета инициировали проверку. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.

Ранее в Воронеже девушка дала маленькому ребенку попробовать электронную сигарету и записала это на камеру.